RTL 102.5, le novità della nuova stagione radiofonica

Al via la nuova stagione radiofonica di RTL 102.5, che anche d'estate trasmette sempre in diretta. Grandi novità sono dietro l'angolo, con alcuni innesti nel palinsesto della prima radio d'Italia, già molto forte, con grande spazio all'approfondimento giornalistico con ''Non Stop News'', ''L'Indignato Speciale ''e i GO ogni ora, sempre in diretta. Le novità in palinsesto

Sta per partire la nuova stagione radiofonica di RTL 102.5, che anche d'estate trasmette sempre in diretta. Grandi novità sono dietro l'angolo, con alcuni innesti nel palinsesto della prima radio d'Italia, già molto forte, con grande spazio all'approfondimento giornalistico con ''Non Stop News'', ''L'Indignato Speciale ''e i GO ogni ora, sempre in diretta. In una nota del gruppo, le novità in palinsesto.

AMBRA ANGIOLINI IN ''W L'ITALIA'' CON ANGELO BAIGUINI Dalle 9:00 alle 11:00, ne "La Famiglia giù al Nord" arriva Paolo Cavallone, mentre dalle 11:00 alle 13:00 in "W l'Italia" Ambra Angiolini, insieme ad Angelo Baiguini, vi terranno compagnia dal lunedì al giovedì. Un'altra grande novità arriva nel pomeriggio con Fulvio Giuliani che entra in conduzione con la storica Nicoletta Deponti in "Password", mentre Cecilia Songini sarà al Social Corner. Dalle 19:00 alle 21:00, in "Protagonisti", è confermata la squadra con Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Antonio Sica dall'aeroporto di Roma Fiumicino con tutti i principali protagonisti del giorno in giro per l'Italia. Ma di venerdì, dalle 19:00 alle 20:00, arriva un vero e proprio imperdibile appuntamento show con Gabriele Parpiglia e tutte le ultimissime dal mondo dello spettacolo.