Fedez annuncia le dimissioni dall'ospedale con un selfie in ascensore

Fedez torna a casa. Il cantante è stato dimesso dal Policlicnico di Milano, dove era stato ricoverato l'11 luglio per una emorragia. L'intervento dei medici ha risolto il problema, fermando la perdita di sangue e l'artista milanese è potuto tornare a casa molto presto, postando su Instagram un selfie all'interno dell'ascensore al piano zero dell'ospedale con la scritta 'Fit check outfit da dimissioni'.

Nella giornata dell'11 luglio, Fedez aveva ringraziato i medici per l'intervento che aveva fermato l'emorragia: “Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna".

FEDEZ: "ALCOL O DROGHE? ARTICOLI BASATI SULLA FANTASCIENZA"

Il cantante ha poi risposto ad alcune voci di stampa sulle sue condizioni e su presunte dipendenze: "Voglio fare un chiarimento sul mio stato di salute, visto che sto leggendo articoli basati sulla fantascienza, parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così", ha detto in una story pubblicata su Instagram dal Policlinico di Milano.

Il problema, ha spiegato, è lo stesso già avuto in passato, "l'ennesima emorragia interna" collegata all'operazione subita per il tumore rimosso: "Laddove sono stato operato per la rimozione del tumore - ha spiegato Fedez - sono più fragile nell'avere ulcere ed emorragie interne. Fortunatamente rispetto alle volte precedenti il sanguinamento è stato minore, grazie per i messaggi che sono di conforto in un momento non facile da ogni punto di vista, spero mi dimettano oggi".