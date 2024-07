Hollywood piange la morte prematura della star statunitense, il cui corpo è stato rinvenuto assieme a quello del suo cane nella sua automobile il 13 giugno 2024 nel parcheggio di una banca in Arizona. Ora sua sorella, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, informa il New York Times della morte del fratello

È morto Benji Gregory, l'ex giovane attore e star della sitcom degli anni '80 Alf. Hollywood piange la sua morte prematura, avvenuta all’età di 46 anni. Il corpo di Benji Gregory è stato rinvenuto assieme a quello del suo cane nella sua automobile il 13 giugno 2024. La vettura si trovava nel parcheggio di una banca in Arizona. Ora sua sorella, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, ha informato il New York Times della scomparsa del fratello. Hertzberg-Pfaffinger ha annunciato la notizia anche in un post su Facebook pubblicato mercoledì 10 luglio, affermando che lei e la famiglia credono che Gregory si sia addormentato e sia "morto per un colpo di calore dovuto al caldo generatosi nel veicolo". La donna ha detto al NYT che la causa ufficiale della morte è ancora ignota.

L’interprete di Brian Tanner in Alf



Benji Gregory interpretava il personaggio di Brian Tanner, il figlio più giovane della famiglia Tanner, in Alf.

Quest’ultima è stata la fortunata sitcom che segue le vicende di un alieno che vive con una famiglia americana. Anche se questo ruolo è stato il lavoro più noto e celebrato di Gregory, l'allora giovane interprete ha fatto diverse apparizioni come ospite in vari programmi televisivi durante gli anni '80 e i primi anni '90, tra cui The A-Team, T.J. Hooker, Fantasy Island e The Twilight Zone.



Ha anche prestato la sua voce a vari personaggi in serie animate, in particolare in Fantastic Max, dove ha doppiato il personaggio di Ben.

Gregory è apparso anche nei panni di se stesso nelle serie The More You Know, nel programma di giochi per bambini I'm Telling! e in un episodio di Fun House, tutti show molto popolari negli Stati Uniti.