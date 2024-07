Cinema

Dal 'Derby Club” a 'Zelig', da 'Zanzibar' a 'Mai dire Gol,' un viaggio alla scoperta di come Diego Abantuono, Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Gerry Calà, Aldo, Giovanni e Giacomo e tanti altri artisti hanno iniziato la loro carriera prima di passare a recitare in film di grande successo

Fondato nel 1977, il Gruppo Repellente era composto da alcuni dei più noti artisti che animarono il Derby Club; da sinistra: Ernst Thole, Diego Abatantuo no (nato il 20 maggio del 1955) , Enzo Jannacci, Mauro Di Francesco, Giorgio Porcaro, Massimo Boldi e Giorgio Faletti. Gli zii di Diego, Gianni e Angela Bongiovanni, erano i proprietari del celebre locale, mente la madre Rosa faceva la guardarobiera e perciò fin da piccolo Abatantuono cresce nell'ambiente del cabaret, assistendo alle prove degli artisti

DIego Abatantuono in uno scatto del 1982, l'anno in cui girera Eccezzziunale... veramente

Antonio Albanese (Olginate, 10 ottobre 1964), prima di esordire come attore nel film di Soldini, “Un' anima divisa in due” (1993) e di dirigere e interpretare “Uomo d'acqua dolce” (1996), divenne popolare con la trasmissione televisiva “Mai dire gol”, condotta dalla Gialappa's Band e nata nel 1992. In questa foto lo vediamo nei panni di Pierpiero il giardiniere interista di Arcore