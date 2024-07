Ariel Lavi protagonista all’Ischia Global Film & Music Festival

Saranno presentate nel corso della kermesse ischitana le opere israeliane A brush with death di Yuval Sol Boker e Unicorns & rainbows di Eden Rize, entrambe prodotte dal pluripremiato produttore cinematografico e sceneggiatore internazionale

Saranno presentati all’Ischia Global Film & Music Festival le produzioni israeliane A brush with death di Yuval Sol Boker e Unicorns & rainbows di Eden Rize. Commedia in lingua inglese interpretata da Tsahi Halevi, Gily Itskovitch, Mor Sarusi e Arik Zilberman, il primo, già aggiudicatosi ventisei premi, è stato proiettato al Golden State Film Festival e al Silicon Beach Film Festival al TCL Chinese Theatre di Hollywood, oltre che al Brighton Rocks International Film Festival. Il secondo, con protagonisti Michal Zys, Roy Niv, Gal Yerushalmi e Odel Terri è invece un thriller – sempre girato in lingua inglese – che ha vinto ventuno premi, tra cui quello per il miglior thriller al World Cannes Film Festival, oltre ad essere stato nominato come miglior film drammatico internazionale al Toronto International Nollywood Film Festival.

Ariel Lavi, produttore pluripremiato Ad accomunare i due titoli è la produzione di Ariel Lavi, pluripremiato produttore cinematografico e sceneggiatore internazionale che, dopo aver imparato a recitare al Lee Strasberg Film & Theatre Institute ed aver conseguito studi di sceneggiatura in varie scuole nel Regno Unito, ha fondato la sua società di produzione: la Lavi Company, a Miami, in Florida. Da allora ha prodotto film in molti paesi, tra cui il suo paese natale, gli Stati Uniti, il Messico e la Nigeria, nonché negli Emirati Arabi Uniti e in Canada. I suoi film hanno ricevuto centotrentuno premi e sono stati nominati cinquantanove volte, proiettati in tutto il mondo in posti come New York, Los Angeles, Roma, Parigi, Londra, Atene, Corea del Sud e Sydney.