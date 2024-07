Alec Baldwin, il caso di omicidio colposo non sarà archiviato

La richiesta dei legali dell'attore di archiviare il procedimento relativo alla sparatoria sul set del film Rust a causa della pistola che è stata danneggiata durante le indagini è stata respinta. Baldwin sarà processato il mese prossimo per omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins



Un giudice ha respinto la richiesta di Alec Baldwin di archiviare il caso di omicidio colposo per arma da fuoco danneggiata.

I legali dell’attore avevano avanzato la mozione di archiviazione del caso relativo alla sparatoria sul set del film Rust perché la pistola sarebbe stata danneggiata durante le indagini, ma il giudice non ha accettato la richiesta. Quindi l’attore sarà processato il mese prossimo per omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Un giudice venerdì 28 giugno ha respinto l'ultimo tentativo di Alec Baldwin, consentendo che il processo alla star di Hollywood per la sparatoria fatale di una direttrice della fotografia sul set di Rust proceda tra meno di due settimane, come riporta NBC News.

Gli avvocati di Baldwin avevano chiesto a un giudice del New Mexico di archiviare il caso. L'arma da fuoco incriminata che nel 2021 è costata la vita ad Hutchins è stata danneggiata durante i test forensi in un laboratorio dell'FBI. La pistola era una prova centrale nel caso, ha detto John Bash, uno dei legali che rappresentano Baldwin, durante un'udienza sulla mozione lunedì scorso. La "distruzione scandalosa" dell'arma da parte del governo ha violato i diritti di Baldwin e ha privato gli avvocati di Baldwin della possibilità di esaminare l'arma nel suo stato originale e di portare una difesa adeguata, ha detto Bash.

"Non potremo mai usare il nostro esperto per esaminare lo stato originale di quella pistola”, ha detto Bash. "Non è giusto che un imputato di un crimine non abbia quella opportunità”.



Il giudice non crede che qualcuno "abbia agito in malafede nell'alterare l'arma da fuoco”

I pubblici ministeri hanno detto che la "pistola è stata purtroppo danneggiata" durante i test dell'FBI, ma che il danno "non priva" Baldwin di un processo equo.

In una sentenza scritta venerdì 28 giugno, la giudice Mary Marlowe Sommer ha detto, tra le altre ragioni per respingere la mozione basata su questo argomento, che Baldwin e il suo team non hanno offerto "alcuna prova, oltre a speculazioni e congetture”, che la pistola non alterata avrebbe potuto scagionarlo. "Le prove di una modifica non rendono un'arma da fuoco non alterata una prova potenzialmente utile senza spiegazioni su come ulteriori test con la modifica presente potrebbero aver scagionato l'imputato”, ha scritto la giudice, concludendo che la pistola non soddisfa "il relativo basso standard di prova potenzialmente utile" e che non ha trovato che lo Stato "abbia agito in malafede nell'alterare l'arma da fuoco”.

Tuttavia, la giudice ha stabilito che l'accusa "deve rivelare completamente la natura distruttiva dei test sull'arma da fuoco, la perdita risultante e la sua rilevanza e importanza per la giuria”. La sentenza apre la strada all'inizio della selezione della giuria nel caso a luglio.

Baldwin rischia fino a 18 mesi di carcere se condannato. Ha dichiarato di non essere colpevole. In un precedente tentativo di far archiviare il caso, il team di difesa di Baldwin aveva argomentato che i procuratori non avevano presentato prove critiche durante un procedimento del gran giurì.

La morte di Halyna Hutchins Hutchins è stata uccisa sul set del film Rust il 21 ottobre 2021, quando il revolver di scena Colt calibro .45 che Baldwin stava tenendo ha sparato un colpo di proiettile vero, colpendola fatalmente. Il proiettile ha anche ferito il regista Joel Souza. Baldwin ha sostenuto in varie interviste che la pistola è partita senza che lui premesse il grilletto.

A marzo, Hannah Gutierrez-Reed, la figura che si occupava delle armi sul set del film, è stata condannata per omicidio colposo in relazione alla morte della direttrice della fotografia.

Questa settimana, Gutierrez-Reed ha presentato una mozione per essere rilasciata dalla prigione mentre chiede un nuovo processo, secondo documenti del tribunale ottenuti da NBC News.

Gli avvocati di Gutierrez-Reed nella mozione hanno argomentato che i procuratori statali avrebbero nascosto informazioni sulla pistola danneggiata.

Sostengono che i rapporti di "segni di utensili inspiegabili sulle superfici critiche del grilletto e del sear" molto probabilmente non erano "il risultato del danno subito durante i test d'impatto dell'FBI" e "non sembrano essere segni di fabbricazione originali o segni di uso e abuso basati sulla loro irregolare orientazione", questo riporta la mozione, aggiungendo che queste informazioni non sono state divulgate a Gutierrez-Reed. Questa mancanza di divulgazione ha comportato che lo stato sopprimesse "materiale scagionante in violazione delle Costituzioni degli Stati Uniti e del New Mexico", secondo quanto sostengono gli avvocati di Gutierrez-Reed. "Questo comportamento è al di sotto di ciò che il tribunale dovrebbe aspettarsi da un ufficiale dello Stato debitamente nominato incaricato di fare giustizia", hanno scritto gli avvocati nella mozione. "È certamente al di sotto di ciò che meritava la signora Gutierrez-Reed". Gli avvocati hanno detto che queste scoperte "hanno reso chiaro che Hannah Gutierrez-Reed è vittima di un comportamento scorretto del governo che le ha negato un processo equo e conforme alla Costituzione".