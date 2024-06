Addio ad Alessandra Valeri Manera, sua Occhi di Gatto

È morta nei giorni scorsi a Rapallo, Alessandra Valeri Manera, autrice di canzoni e dirigente tv di celebri programmi per bambini, a lei si devono molti dei successi di Cristina D'Avena come la sigla di Occhi di gatto, ma ha firmato e prodotto anche molti dei telefilm con la cantante protagonista.



Figlia dell'industriale Mario Valeri Manera e di Maria Vittoria Gaggia, era nata a Milano il 21 novembre del 1956, aveva dunque 67 anni. Dal 1980 al 2001 è stata responsabile della programmazione per ragazzi delle reti del Gruppo Mediaset e oggi per salutarla sul Corriere della Sera un necrologio del gruppo: "L'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori di Mediaset partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di Alessandra Valeri Manera". Con lo pseudonimo di Alinvest, ha firmato i testi di centinaia sigle di cartoni animati e canzoni per bambini. Si è occupata della cura di famose trasmissioni televisive per bambini e ragazzi, come Bim Bum Bam e Ciao Ciao.