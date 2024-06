Andrea Pucci, chi è il comico in onda con In Tolleranza Zero

In Tolleranza Zero, in onda questa sera su Italia 1 dalle 21.10, è uno spettacolo del comico di Andrea Pucci che è andato in scena al Teatro Nazionale di Milano nel 2018. Nel corso dell’evento, accompagnato dalla Zurawski Live Band, lo showman racconta la quotidianità di un uomo alle prese con i problemi della vita quotidiana, tra nostalgie e orgoglio di appartenenza a una passata generazione di ragazzi. Non mancano riferimenti al passaggio da una vita analogica a quella digitale, all’amore, al sesso, alla salute, all’alimentazione e alla famiglia in tutti i suoi aspetti. In Tolleranza Zero ha ottenuto un grande successo in televisione e ha così consacrato definitivamente Andrea Pucci tra i comici più noti in Italia, ma vediamo qual è stato il suo percorso professionale.