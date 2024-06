Francesco Chiofalo in ospedale dopo intervento agli occhi

L'ex concorrente di Temptation Island finisce in ospedale per un malore improvviso. È accaduto a distanza di un mese dall'intervento per cambiare il colore degli occhi. "Non vedo bene, che disastro", ha detto. Per ora, però, non si sa se il malore sia collegato direttamente all'intervento di cheratopigmentazione

In rete le polemiche erano state così numerose che il diretto interessato, prima di mostrarsi sui social dopo l'operazione, aveva preferito aspettare molti giorni, temendo le critiche. Poi però ha deciso di uscire allo scoperto, facendosi vedere in rete e dal vivo senza mancare di sottolineare: "Non mi vergogno più".

Adesso sono ore di paura per Chiofalo. La scelta del fidanzato di Drusilla Gucci di cambiare il colore dei suoi occhi, scegliendo di farli diventare da marroni ad azzurri, aveva scatenato non poche polemiche. Si tratta infatti di un intervento pericoloso e, chiaramente, assolutamennte non necessario.

L'ex concorrente di Temptation Island è stato vittima di un malore a distanza di un mese dall'intervento per cambiare il suo colore degli occhi. "Non vedo bene, che disastro", ha detto Chiofalo.

Francesco Chiofalo è finito in ospedale per un malore improvviso.

Il malore improvviso

Purtroppo, però, poche ore fa ha avuto un malore improvviso, riportando tutto sui social. Nelle ultime ore, però, il profilo di Instagram di Francesco Chiofalo risulta privato, ma prima che diventasse tale sono stati mostrati prima i soccorritori, che sono arrivati in casa per prelevarlo, poi sono stati documentati il tragitto in ambulanza e l'accettazione al Pronto Soccorso.

Mentre si trovava sulla barella in ospedale, in un video da lui condiviso si sente la voce di Chiofalo che esclama: "Che disastro, non ci vedo neanche bene", come riporta Il Messaggero.

Non sono ancora noti i motivi che hanno portato Francesco Chiofalo alla corsa in ospedale. Non si conoscono le sue attuali condizioni di salute e la paura è che c'entri qualcosa l'intervento agli occhi di cheratopigmentazione.

Tuttavia a ora non c'è stata nessuna conferma né smentita da parte dell'influencer.