Narni città teatro, al via quinta edizione del festival

Al via la quinta edizione del festival che quest’anno ha come fil rouge il tema “Sogni Sospesi”. Musica, cultura, incontri e spettacoli fino a domenica 16 giugno

"Sono condirettore artistico insieme a Davide Sacco di Narni Città Teatro e del teatro Manini di Narni. Curiamo sia il festival sia la stagione invernale da ottobre a maggio. Questo è il quinto capitolo e sta diventando una realtà bellissima in Umbria, lo scorso anno siamo arrivati a 5000 presenze e quest’anno il goal sarà 6000, ce la faremo" così Francesco Montanari presenta a Sky Tg24 la quinta edizione del festival Narni Città Teatro al via da oggi. "Ci sono più di 45 eventi h 24, la città si trasforma e diventa un teatro. Narni è una cittadina bellissima, medievale, ogni spazio viene usato per condividere esperienze umane, il principio del festival è: tutto le forme dello spettacolo dal vivo."

Ospiti, spettacoli, laboratori e incontri Molti gli ospiti di quest'anno. Tra questi Vinicio Marchioni, Roberto Vecchioni, Gemitaiz e tanti altri. "Ci sono tante compagnie anche internazionali, non solo italiane. Vinicio sta facendo, tra l’altro, un laboratorio molto bello con dei ragazzi su dei testi bellissimi di un autore russo, farà uno spettacolo - continua Montanari - Roberto Vecchioni farà un incontro all’alba di domenica mattina, racconterà una storia sulla democrazia, sulla nascita e sull’importanza della democrazia. Gemitaiz verrà domenica pomeriggio per un incontro insieme ai suoi fan e non solo…Questo per dire quanto è variegato questo festival. E poi ci saranno tantissimi incontri e spettacoli".

"Sogni sospesi" Quest’anno il principio ispiratore è “Sogni Sospesi”. "Noi vorremmo dare la possibilità a qualsiasi persona, dello spettacolo e no, di raccontarci cosa vorrebbe fare, di raccontarci un sogno, qualsiasi esso sia - spiega Montanari - Poi noi lo realizziamo in qualche modo, è chiaro che ci fermiamo al compromesso…Tutti gli spettacoli avranno come tema il sogno. Noi abbiamo concepito il festival, fin dall’inizio, come la nascita di un essere vivente, nelle varie edizioni. Adesso ci rimane il mondo onirico". E alla domanda se veste i panni solo del direttore artistico o anche di quello dell'attore risponde: "Domenica racconterò la storia “Il viaggio dell’eroe”, una sorta di ensemble di drammaturgie ma soprattutto del percorso dell’essere umano".