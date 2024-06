8/13 ©Getty

L'ispirazione d'epoca medievale non è d'ostacolo per la costruzione di look dallo stile contemporaneo. In questa selezione caratterizzata da uscite con bagliori dorati (sempre attuali), minidress in maglia a trecce e shorts. In evidenza le nuove ballerine Mary Jane a punta in pelle a specchio bronzo

Scarpe, 18 modelli e tendenze moda donna per la Primavera 2024. FOTO