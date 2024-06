Kayma, dopo il debut-album New Trying Outs ecco la playlist estiva

Dopo il successo internazionale delle hit Learn To Say No e Bad Blood questo musicista e produttore israeliano pubblica il disco di debutto su etichetta X-Energy e crea la sua playlist estiva

Parcels - Tieduprightnow

Ricordo di aver trovato questa canzone su YouTube senza che nessuno me lo dicesse, o che mi parlasse di questa band. Il brano ha immediatamente suscitato in me un senso di benessere.



When I Was a Boy - ELO

Essendo una persona nostalgica, questa canzone occupa un posto speciale nel mio cuore. Credo fermamente che l'infanzia ci definisca più di quanto pensiamo.

Ascoltare questo pezzo mi ricorda il viaggio del ragazzo che ha sognato la musica fino al punto in cui mi trovo oggi. È sempre emozionante ma

prevalentemente positivo.



All I Wanna Do - Sheryl Crow

È il tipo di canzone che non posso fare a meno di ascoltare più e più volte. Quando vivevo a Los Angeles, andavo in giro per West Hollywood, con questa canzone nelle orecchie e mentre percorrevo Santa Monica Blvd, cercavo di entrare nella testa di Sheryl quando ha scritto quel ritornello.



All My Life - Foo Fighters

Sono un grande fan dei Foo Fighters e seguo la loro carriera da allora. Quando è uscita questa canzone, è sembrato un campanello d'allarme, una carica di adrenalina per affrontare qualsiasi sfida. Anche oggi è nella mia playlist di running e quando arriva il ritornello mi dà lo sprint come un maledetto ghepardo. Un vero inno.



Good Vibrations - The Beach Boys

Le melodie armoniose mi trasportano sulla spiaggia, dove c'è il sole splendente e le onde si infrangono. È un classico senza tempo quello che cattura l'essenza della felicità estiva e della vita spensierata.





Out of Space - Prodigy

Mi sono innamorato di questo brano quando avevo 8 anni, quando entrai da "Tower Records" a Parigi, con mio padre. Ho infilato un paio di cuffie e ho ascoltato l'intero album solo per quella traccia. È stato il primo disco della band (Jericho) e l'inizio della mia storia d'amore con i Prodigy. Un fresco ed emozionante hook seguito da un groove drum'n'bass che adoro follemente.



Ain’t no mountain high enough - Marvin Gaye

Vado pazzo per i classici della Motown. Il groove, il suono e... di questa canzone amo gli arrangiamenti che hanno aperto la strada a molti brani di successo dei nostri tempi, e così è davvero edificante cantare al matrimonio del tuo migliore amico un brano del genere!



Happy - Pharrell Williams

L'inno definitivo del benessere che non manca mai di sollevare lo spirito. È stata una fonte di ispirazione durante la creazione del videoclip per il mio singolo "Bunny". La sua energia contagiosa e le vibrazioni positive naturali sono un buon esempio di come realizzare arte commerciale.



My Silver Lining - First Aid Kit

Con i suoi archi e le sue chitarre folkloristiche, “My Silver Lining” avvolge gli ascoltatori in un caldo abbraccio di melodie acustiche e ricche armonie. È perfetta per i lunghi viaggi estivi o per le accoglienti serate sotto le stelle.



Honey - Moby

Per me Moby è stato il primo artista da cui ho preso ispirazione per l'integrazione di campioni vocali soul con progressioni grunge come armonie per dare una sensazione simile a un mantra che vorresti continuare a suonare per sempre. Ricordo innumerevoli volte in cui ho camminato per le strade di New York con questo pezzo nelle orecchie, ad altissimo volume. Sapevo di essere convinto da questa traccia appena sono partite le ottave basse del pianoforte.