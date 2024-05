Nasce la Peparini Academy, una innovativa scuola di arti performative

Aveva un sogno, Giuliano Peparini, quando non ancora maggiorenne si è trasferito negli Stati Uniti e successivamente in Francia per intraprendere la carriera di ballerino, diventando poi danseur étoile, direttore artistico, regista e coreografo, che oggi vanta notorietà e prestigio a livello internazionale. Quel sogno ora si realizza e concretizza nella Peparini Academy, scuola di arti performative che apre nel cuore di Roma, nel quartiere Tuscolano, dove Giuliano è nato e cresciuto, e che sarà operativa da settembre 2024: un luogo in cui i talenti di domani incontrano gli straordinari professionisti di oggi, le più grandi eccellenze e maestranze dello spettacolo, che accompagnano gli allievi in un percorso di formazione unico e multidisciplinare. È un laboratorio di idee, uno spazio di confronto e di crescita; una scuola di ricerca e di sperimentazione, che coinvolge non solo giovani allievi, ma anche la cittadinanza.



La sede della Peparini Academy si trova in Via Assisi 39/41, a pochi passi da via Tuscolana, in un’immensa struttura (più di 2.000 metri quadri) che, da piccolo frammento della città, si candida ad essere polo culturale tra i più grandi in Europa. La mission di Giuliano Peparini è quella di illuminare un luogo a cui è riconoscente, per creare una nuova storia, future carriere, relazioni, connessioni. Un sogno che ha il sapore di Fame, serie tv cult anni ‘80, e della frase celebre di Lydia Grant, insegnante di danza della High School of Performing Arts di New York, nella memorabile sigla di Saranno Famosi: “Voi fate sogni ambiziosi, successo, fama, ma queste cose costano caro; ed è esattamente qui che si comincia a pagare con il sudore”.