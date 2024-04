Adriano Celentano a Floris: "Basta applausi finti a Dimartedì"

In un post audio pubblicato sui social, il "Molleggiato" è intervenuto sul programma di attualità in onda su La7. Forse potrebbe essere un indizio di un suo prossimo ritorno in tv

IL PRELUDIO DI UN RITORNO A SORPRESA IN TV?

Nelle scorse ore sono state diffuse in rete le voci di una possibile partecipazione di Adriano Celentano, che manca da tempo in televisione, proprio nel programma condotto da Giovanni Floris. Finora, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Lo scorso dicembre, durante un intervento a sorpresa nel programma Domenica In per salutare Vincenzo Mollica, l’artista aveva annunciato di aver terminato la preparazione di un nuovo programma. «Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7. Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi anche se nessuno le vede, l'importante è che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore», aveva dichiarato.