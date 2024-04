Eva Evans, morta a 29 anni l'attrice e star di TikTok

La notizia è stata annunciata sul profilo Instagram della sorella, che ha riportato anche alcuni dettagli su dove e quando si terranno i funerali della giovanissima influencer, pur non specificando le cause della morte, tuttora sconosciute

Una morte precoce quella di Eva Evans, la star di TikTok venuta a mancare all’età di ventinove anni. Non si conoscono ancora le cause, ma solo la data del funerale, comunicata dalla sorella sui social. “Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa, esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta”, si legge sul suo profilo Instagram. “Dopo 24 ore, mi trovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà incredibile e difficile elaborare questa notizia”, prosegue il post. “Vorrei avere Eva qui ora a cui fare riferimento perché avrebbe parole migliori e saprebbe dire quello che io non so”.