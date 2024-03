Cinema

Nomination Oscar 2024, tutti gli attori e i film candidati

In attesa della Notte più brillante che ci sia, con tante star che sfileranno a Hollywood per la cerimonia di premiazione degli Academy Awards, scopriamo tutti i nomi dei nominati, sia per quanto riguarda gli interpreti sia lato titoli cinematografici. Ricordando che c'è anche l'Italia in lizza per gli Oscar. Io Capitano è entrato nella cinquina dei film che si contendono la statuetta al Miglior film straniero

Scopriamo assieme tutti i film e gli attori candidati agli Oscar 2024. Iniziamo dai candidati al Miglior film, partendo da American Fiction. La pellicola vede come protagonista Jeffrey Wright nei panni di un professore e scrittore in crisi. Jeffrey Wright è candidato all'Oscar come Miglior Attore per questa sua interpretazione. Sterling K. Brown è nominato per il Miglior Attore non protagonista. Potete guardare American Fiction su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)





Anatomia di una caduta (titolo originale: Anatomie d'une chute) è uno degli altri titoli candidati al Miglior Film. Sandra, Samuel e il figlio ipovedente Daniel vivono in un luogo sperduto, nel cuore delle montagne. Quando Samuel viene trovato morto davanti casa, Sandra diventa una sospettata. Per la sua interpretazione, l'attrice Sandra Hüller è candidata all'Oscar alla Migliore Attrice. La pellicola è disponibile su MUBI, sito web di film d'autore