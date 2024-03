Benito Urgu, addio alle scene per il comico più noto in Sardegna

Il Benito Urgu Forever doveva essere un unicum in programma a Cagliari il 5 aprile prossimo ma i biglietti sono andati esauriti in poche ore. Così è stata aggiunta una data il giorno precedente, il 4

Benito Urgu, 85 anni, il più longevo fra i comici di maggior successo della Sardegna, una vita dedicata allo spettacolo e al cabaret, dà l'addio alle scene, anche se continua a essere presente sui social mostrando di sè anche aspetti finora sconosciuti al pubblico. L'artista celebrerà i suoi 60 anni di carriera, 7 film, 15 fra programmi tv e lavori teatrali e un centinaio di incisioni di dischi e musicassette, con due serate all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari.



L'armacord Benito Urgu Forever doveva essere un unicum, il 5 aprile prossimo alle 21, per quello che il comico chiama gli Urgufans, ma i biglietti, messi in vendita il 29 febbraio scorso, sono andati esauriti in poche ore. Così le date sono diventate due. Lo spettacolo sarà proposto anche il giorno precedente, il 4 aprile, sempre alle 21. Urgu, che oggi si divide fra Sardegna e Cuba, dove si diverte in radio, ripercorrerà personaggi, canzoni e battute che l'hanno reso così popolare. Nel 2001 il suo volto è diventato popolare anche a livello nazionale. Giorgio Panariello l'aveva chiamato

per Torno Sabato su Raiuno. Poi Urgu era comparso anche con Piero Chiambretti e Nino Frassica. Più di recente il comico e attore ha recitato nel film di Paolo Zuca L'uomo che comprò la luna e in quello di Pietro Belfiore Mollo tutto e apro un

chiringuito.



"Stamattina sono a dir poco emozionato e vi giuro non ho parole per ringraziarvi tutti per il vostro affetto", aveva scritto ieri Benito Urgu ai suoi fan su Fb, ipotizzando una seconda data per soddisfare le richieste. "Sono stato avvisato che per lo spettacolo del Addio #benitourguforever il prossimo 5 aprile all'Auditorium Conservatorio di Cagliari, appena 6 ore dopo l'apertura del Box Office per l'acquisto dei biglietti, il

teatro ha esaurito tutti i posti disponibili!!! Sono davvero felice!!! E per questo motivo ma anche e per i vostri messaggi, commenti, telefonate, per il vostro GRANDE AMORE vi dico GRAZIE di cuore".