Luis Molteni, morto l'attore che recita nel film Romeo è Giulietta

Caratterista notissimo, aveva recitato in numerosi film al cinema, serie tv e a teatro. Era noto come il Danny De Vito italiano

Nato a Seregno il 5 novembre del 1970 e noto come il Danny De Vito italiano per via della sua somiglianza col divo americano, Molteni ha recitato in tanti film, esordendo al cinema nel 1980, trentenne, in Ho fatto splash di Maurizio Nichetti. Nel corso della sua carriera ha lavorato con i più grandi nomi della commedia italiana: da Nichetti, appunto, a Verdone, da Carlo Vanzina a Roberto Benigni, da Neri Parenti a Leonardo Pieraccioni, da Giovanni Veronesi a Christian De Sica; concedendosi anche escursioni al di fuori dal genere, esplorando il thriller con Dario Argento (Giallo, Il cartaio), il dramma con Giuseppe Tornatore (La leggenda del pianista sull’oceano) e la commedia romantica con Federico Moccia (Universitari – Molto più che amici) e Gabriele Muccino (Come te nessuno mai).