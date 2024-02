Sandra Milo, il dolore della figlia a un mese dalla morte

È passato un mese dalla morte di Sandra Milo . Un mese di dolore per i familiari e gli amici che le hanno voluto bene e ne hanno pianto la scomparsa. E in occasione della ricorrenza, sul profilo Instagram tenuto attivo in tutti questi giorni, è comparsa una sua foto, una delle ultime. L’attrice senza trucca è a seduta a tavola, per fare colazione, un momento intimo condiviso da uno dei tre figli (Ciro, Deborah e Azzurra) con un dolce ricordo della madre.

“Mamma, com'eri - anzi come sei - bella anche senza trucco!”, si legge, “un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso, un mese esatto senza esser accolta da un tuo abbraccio, un mese esatto senza ascoltare la tua voce se non registrata su whatsapp, un mese esatto senza veder apparire sullo schermo del display il nome "mamma", rispondere e udire ‘quando torni a casa? cosa si mangia stasera?’”.

"UN MESE SENZA PERCEPIRE IL TUO PROFUMO"

E ancora: “Un mese esatto senza percepire più il tuo profumo, un mese esatto senza poter stringere la tua mano, un mese esatto senza un tuo "ti voglio bene", un mese esatto senza vedere i tuoi occhi buoni come in una delle tue ultime foto. Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione - era il nostro rito quotidiano - perché vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore 💔”.