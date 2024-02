Chiara Ferragni parla su IG per la 1° volta dopo della crisi con Fedez

Non manca di ringraziare i follower che la stanno sostenendo: l'imprenditrice di Cremona confessa che sta apprezzando parecchio la vicinanza dei suoi fan in questo periodo per lei così difficile.

Chiara Ferragni parla su Instagram per la prima volta da quando suo marito sarebbe andato via di casa e da quando circolano le voci relative alla presunta crisi con lui, Fedez . “È tutto tranne che un bell’anno”, afferma. Tornando a parlare con i suoi follower sui social, ringrazia la sua community dopo le “giornate toste”, queste le sue parole, che sta passando.

Chiara Ferragni non rinuncia a una buona dose di ironia. Infatti dice, parlando del 2024, che - secondo l'oroscopo - questo dovrebbe essere l'anno del toro, che è proprio il suo segno zodiacale... “Tutto per ora mi sembra tranne che un bell’anno”, dice sui social, senza dismettere il sorriso.

In questi giorni, il focus è anche caduto più volte sulle dita dei due protagonisti della vicenda, per controllare se all'anulare i due coniugi portino o meno la vera nuziale. Ciò che si apprende da Instagram è che Fedez ha ricominciato sì a portare la fede, mentre Chiara Ferragni ancora no. Perlomeno fino a poche ore fa, dato che l’imprenditrice ha da poco condiviso sul suo account di Instagram un carousel di scatti che la ritraggono talvolta con e taluna senza vera al dito.

L'attenzione mediatica del nostro Paese (e non solo, dato che Chiara Ferragni è un personaggio molto noto anche al di fuori dei confini dell'Italia) è concentrata sulla coppia, che non si sa se sia ancora tale oppure se si sia separata ufficialmente.

La serie di scatti pubblicata da Chiara Ferragni in cui la fede "va e viene"...

Anche se tutto potrebbe essere falsato dal fatto che potrebbe anche trattarsi di una serie di foto non recenti (immagini che l'imprenditrice aveva nel rullino insomma). Fatto sta che poche ore fa un post di Ferragni ha fatto capolino su IG confondendo ancora una volta le carte sul tavolo.

Come potete notare voi stessi dalle immagini condivise nel post che trovate in fondo all'articolo, la prima immagine è uno scatto in cui vediamo Chiara Ferragni ridere di gusto, mentre indossa un top di pelle caratterizzato da un corpetto a balconcino. Mentre ride guardando in camera, mostra la mano sinistra in cui vediamo infilati sia la fede sia l’anello di fidanzamento.

Nella seconda foto, la fede e l'anello di fidanzamento scompaiono

Poi però nella seconda immagine si vede Ferragni mentre si scatta una foto allo specchio con il medesimo corpetto della prima immagine, ma stavolta non le vediamo né la vera nuziale né l’anello di fidanzamento…

Nella terza immagine, è sdraiata sul divano di casa con le mani intrecciate ad arte, in maniera tale da non mostrare quali anelli porta.

Poi segue la foto di un angolo verde del suo balcone, un mezzobusto di lei a letto intenta a farsi un selfie in cui non sorride (e in cui, anzi, ha un’aria davvero malinconica). E poi, rispettivamente: prove allo specchio, scatto assieme alle sorelle, selfie con Vittoria in braccio in ascensore e, come ultimo tassello del puzzle, uno scatto allo specchio nella sua cabina armadio, dove la vediamo indossare occhiali da vista e l’iconico cardigan boho di Alanui.

Di seguito trovate il post di Chiara Ferragni, condiviso nelle scorse ore su Instagram.