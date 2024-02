Alice Sabatini racconta la lotta contro il peso e il matrimonio

Ora, Alice Sabatini è felice. Ha in sé la serenità di chi diventa grande, impara a farsi scivolar via le critiche, e guarda al futuro con sicurezza. In se stessa, e in ciò che è. Ma per lei, eletta Miss Italia nel 2015, e criticata per via di un'uscita non troppo felice (o forse travisata), non è sempre stato facile. Ha lottato contro il suo corpo, prima di smettere di fargli la guerra. Ha capito che l'amore può far bene. E che, il basket, è una passione che non si dimentica.

L'intervista

Intervistata dal Corriere della Sera, Alice Sabatini ha parlato di oggi e di ieri. Ha raccontato di essere tornata a giocare a basket (in Serie B, nel Varese ndr.) e di quanto questo abbia il sapore della felicità. Ha parlato di ciò che avrebbe potuto essere, una giocatrice delle massima serie, ma non è stata. Perché Miss Italia le ha cambiato la vita, e lei ha dovuto scegliere. Senza rimpianti. Ha parlato di quando sognava di iscriversi a Chimica o Farmacologia per creare una sua linea cosmetica, e della passione per la recitazione. Che l'ha travolta come un urugano. Lei che è stata a lungo giudicata (per i capelli corti, per quella frase "Mi piacerebbe essere nel 1942 per vivere la Seconda Guerra Mondiale"), oggi vive senza giudicare, senza invidiare, e senza curarsi delle critiche. Segue le sue passioni, sfuggendo alle etichette, e poco importa se arrivano dei no. Come spesso le è successo a casting e provini. La sua perserveranza l'ha portata a ideare una linea d'abbigliamento (Dodici, insieme al futuro marito), e a girare un cortometraggio con Michael Trim. Con la speranza che, questo, sia solo un trampolino di lancio per la sua carriera d'attrice.