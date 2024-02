San Valentino, 15 idee look rubate alle star per una cena romantica

2/15 ©Getty

Touch of RED – In linea con le tendenze ma senza esagerare, per non passare per accanite modaiole. Questo il suggerimento di Alexa Chung, icona di stile per eccellenza. Nei suoi look c'è solo un tocco di rosso appassionato: la borsa oppure le calze in maglia

