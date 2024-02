L'icona senza tempo dello stile di vita italiano, inaugura una nuova era presentando in anteprima l'esclusiva edizione limitata Vespa 946 Dragon e la Varsity Jacket abbinata in onore dell'Anno del Drago

Vespa, l'icona senza tempo dello stile di vita italiano, inaugura una nuova era presentando in anteprima l'esclusiva edizione limitata Vespa 946 Dragon e la Varsity Jacket abbinata in onore dell'Anno del Drago. L'iconico marchio porta il suo distintivo tocco italiano in strada, incanalando il potere del drago, una creatura mitologica che detiene una forza senza eguali ed è considerata un presagio di prosperità, con un evento dedicato al Capodanno Lunare a Hong Kong la scorsa notte, 24 gennaio. Ospitato presso il centro per le arti e il design PMQ, gli ospiti includevano amici del marchio come l'attore thailandese Bright, l'attrice e modella Kanyawee Songmuang, soprannominata Thanaerng, e il cantante nativo di Hong Kong MC Cheung, e molti altri.