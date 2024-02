Per la prima volta in Italia la compagnia canadese diretta da Alexandre Hamel che esplora nuovi orizzonti in cui il pattinaggio sul ghiaccio incontra la danza contemporanea. In scena fino all'11 febbraio lo spettacolo "Murmuration" ispirato al movimento fluido, veloce e ipnotico degli stormi degli uccelli. Non solo show ma anche workshop e lezioni per un'anteprima invernale della Biennale Danza pensata in concomitanza del Carnevale

Arriva per la prima volta in Italia, con lo spettacolo Murmuration, Le Patin Libre, la compagnia canadese nata a Montréal nel 2005 che esplora nuovi orizzonti in cui il pattinaggio sul ghiaccio incontra la danza contemporanea, diretta da Alexandre Hamel. Una novità assoluta che sbarca a Venezia in concomitanza del Carnevale come anticipazione speciale della prossima edizione della Biennale Danza che si terrà dal 18 luglio al 3 agosto. Murmuration è uno show contemporaneo di pattinaggio sul ghiaccio quindi gli artisti sono tutti pattinatori artistici di fascia Elite. Abbiamo fatto gare e tutto ciò che c’è di tradizionale ma con una svolta radicale verso qualcosa di più sperimentale ed espressivo , pieno di libertà e che ci consenta di esplorare nuovi modi di creare uno show. E molti hanno iniziato a notare che sembra più uno spettacolo di danza contemporanea sul ghiaccio", spiega a Sky Tg24 il direttore Alexandre Hamel.

Velocità e fluidità, come gli stormi “Murmuration è una parola francese che si riferisce a quegli enormi stormi di uccelli che volano in formazioni ipnotiche in cielo - continua Hamel - Ne ho visti alcuni a Venezia, sulla Laguna e la gente qui sa di cosa sto parlando perché i pattinatori sul ghiaccio si muovono proprio come uccelli. Noi non siamo limitati dai passi ma i nostri movimenti nello spazio sono totalmente fluidi”. Velocità e fluidità sono i due elementi intorno ai quali nascono le coreografie di Le Patin Libre. Spettacoli ipnotici che immergono il pubblico in un vortice di emozioni e colori.