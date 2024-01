Cristina Marino a Mamma Dilettante racconta la sua storia

Continuano le fortunate interviste di Diletta Leotta, alla conduzione del podcast Mamma dilettante. Ospite dell'ultima puntata Cristina Marino, moglie di Luca Argentero.

Come si sono conosciuti Cristina Marino e Luca Argentero

Cristina Marino (FOTO) e Luca Argentero si sono conosciuti a Santo Domingo. Cristina pensava di dover partire alle 18.00, ma si sbagliava: il volo partiva alle 12.00 dell'indomani. Quella stessa sera, la sera in cui avrebbe dovuto essere sull'aereo, nel suo villaggio è arrivato Luca Argentero (FOTO). Il colpo di fulmine è stato immediato. I due sono andati a cena insieme e, anche se non è successo nulla, in realtà è successo tutto. Il giorno dopo, Argentero le ha mandato un messaggio. “Ci sono tanti modi per perdere un volo, perdilo” c'era scritto. Ma lei sull'aereo è salita. Così, per giorni si sono scritti per messaggio. Fino a quando anche Luca ha lasciato Santo Domingo, ed è tornato a casa. Poteva scegliere, se atterrare a Milano oppure a Roma. Ha scelto Milano, per andare a cena con quella ragazza che gli aveva rubato il cuore. Quando poi la cena l'hanno fatta nella casa romana dell'attore, è cominciata la convinvenza. Ed è cominciata quella storia d'amore che li ha portati oggi ad essere genitori di due bambini.