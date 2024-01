Nuovo appuntamento con il Grande Fratello . Martedì 23 gennaio Alfonso Signorini tornerà alla guida del reality-show, attesa per il verdetto del televoto, in nomination tre concorrenti.

Lunedì 15 gennaio i concorrenti hanno fatto le nuove nomination mandando al televoto Sergio D’Ottavi , Beatrice Luzzi e Federico Massaro . Il concorrente meno votato andrà al ballottaggio successivo, in cui sarà presente Stefano Di Miele per aver violato il regolamento del programma.

Tutto pronto per la trentaduesima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini racconterà quanto accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia nell’ultima settimana, presenti in studio Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli ( FOTO ) in quello di rappresentante del pubblico social.

Rosanna Fratello è stata l’ultima eliminata del reality-show. La cantante ha dovuto abbandonare il programma poiché votata dal 5,39% del pubblico a casa contro il 31,52% a favore di Beatrice Luzzi, il 20,14% per Paolo Masella, il 16,84% per Anita Olivieri, l’8,11% per Stefano Miele, il 6,53% per Sergio D’Ottavi e il 6,06% per Monia La Ferrera.