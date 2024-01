Grande Fratello, chi è stato eliminato lunedì 15 gennaio

Rosanna Fratello ha abbandonato il reality-show . Lunedì 15 gennaio Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello che non ha risparmiato sorprese e colpi di scena. In studio l’opinionista Cesara Buonamici e la rappresentante del mondo social Rebecca Staffelli ( FOTO ).

grande fratello, rosanna fratello eliminata

Rosanna Fratello è la nuova eliminata del reality-show. La cantante ha dovuto mettere fine alla sua esperienza all’interno della casa poiché scelta dalla minor percentuale di telespettatori, ovvero il 5,39%. Queste le altre percentuali: 31,52% per Beatrice Luzzi, 20,14% per Paolo Masella, 16,84% per Anita Olivieri, 8,11% per Stefano Miele, 6,53% per Sergio D’Ottavi e infine 6,06% per Monia La Ferrera.

Spazio poi a due sorprese: Fiordaliso ha potuto riabbracciare il figlio Paolo e Anita Olivieri ha ricevuto una visita da parte del fratello Leandro. Al centro della puntata anche il rapporto tra Giuseppe Garibaldi, Perla Vatiero e l’eliminato Mirko Brunetti.