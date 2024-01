Giucas Casella: “A volte parlo con Berlusconi nell'aldilà: sta bene”

L’illusionista e mentalista Giucas Casella ha rivelato di essere in contatto con Silvio Berlusconi nell’aldilà. Ospite di una puntata di Robinson Pop Up, programma prodotto da Repubblica, condotto da Saverio Raimondo e con la presenza di Stefano Rapone, gli è stato chiesto: "Sarebbe in grado di contattare Silvio Berlusconi nell'aldilà, o questo va oltre i suoi poteri?". Giucas Casella ha risposto: "Io ogni tanto ci parlo e sta benissimo". Uno dei conduttori ha ribattuto: "Sta benissimo, e fa caldo dove sta lui? Com'è il clima dove sta lui? È un dettaglio importante…”. A questa domanda, il paragnosta ha replicato: “Non gliel’ho chiesto veramente”.

Il primo incontro con Berlusconi

Casella ha raccontato poi di aver conosciuto Berlusconi in aereo, su un aereo tra Roma e Milano. “Io ho fatto un viaggio in aereo con Berlusconi. Avevo fatto Fantastico, ricordo che mi misi uno spillone nella gola per fare un esperimento a sorpresa e mentre stavo dietro le quinte, Marisa Laurito mi spinse e persi la concentrazione. Vado in scena con lo spillone, Pippo Baudo mi toglie lo spillone dalla gola ed è successo che è venuto fuori tantissimo sangue. La Rai da quel momento mi ha stoppato perché dovevo avvisare per questo esperimento. Allora, Berlusconi aveva il programma Odiens e mi ricordo che quel viaggio in aereo. C'era pure il calciatore argentino famosissimo, Diego Armando Maradona”. Nel corso della puntata, Giucas Casella ha anche camminato sui libri del generale Vannacci, riproponendo una versione del suo celebre esperimento dei carboni ardenti.