Morto Adam Harrison, figlio del Rick di "Affari di famiglia"

È morto a 39 anni Adam Harrison, uno dei figli di Rick Harrison, creatore e protagonista del celebre reality show americano Pawn Stars, in Italia Affari di Famiglia. A darne notizia per primo è stato il sito di TMZ, riportando anche la posizione ufficiale della famiglia: “La nostra famiglia è estremamente rattristata dalla morte di Adam. Chiediamo il rispetto della nostra privacy mentre piangiamo la sua perdita”. Rick Harrison ha condiviso un post su Instagram per salutare il figlio.