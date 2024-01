Julio Iglesias fermato in aeroporto. Aveva 42 kg di cibo in valigia

Inizio di anno agitato per Julio Iglesias: all'ottantenne cantante spagnolo è stato confiscato il suo bagaglio non appena atterato all'aeroporto di Punta Cana, dove è stato in seguito detenuto dalle autorità della Repubblica Dominicana. Secondo il programma televisivo Fiesta, la valigia di Iglesias conteneva circa 42 chilogrammi di generi alimentari. Al suo interno sono stati trovati, frutta, verdura e legumi. Tra gli articoli c'erano rucola, fragole, funghi, pomodori, spinaci e lamponi. Il cibo è stato esaminato dalla sicurezza dell'aeroporto. Successivamente la situazione è stata trattata come un "malinteso". L'episodio risalirebbe allo scorso 10 gennaio.