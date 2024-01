Rtl 102.5 è la radio più ascoltata d'Italia

Con un ascolto medio nel giorno di 6.025.000 persone nel 2023 , l'emittente radiofonica è la preferita degli italiani. Nel dettaglio sono 8.395.000 gli ascoltatori delle emittenti del Gruppo RTL 102.5: 1.333.000 per Radiofreccia, 1.037.000 per Radio Zeta. È quanto emerge dall’ultima l'ultima rilevazione Ter, basata sui dati annui del 2023

Rtl 102.5 è la radio preferita dagli italiani e la più ascoltata del nostro Paese, con una presenza costante in diretta 24 ore su 24, e conquista, nel giorno medio, 6.025.000 persone nel 2023. È quanto emerge dall’ultima l'ultima rilevazione Ter, basata sui dati annui del 2023. Nel dettaglio sono 8.395.000 gli ascoltatori delle emittenti del Gruppo Rtl 102.5: 1.333.000 per Radiofreccia, 1.037.000 per Radio Zeta.