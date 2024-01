Paradiso XXXIII, Elio Germano al Teatro Carcano di Milano

Come se fosse Dante. È così che Elio Germano affronta la scena nella pièce PARADISO XXXIII, di e con Elio Germano e Teho Teardo, in scena al Teatro Carcano di Milano fino a domenica. L’attore non declama, ma vive egli stesso - e ci fa vivere - la meraviglia dell’ultima cantica della Divina Commedia, cimentandosi con la grandezza di Dio.