Il racconto dell'ancella, in scena ai Filodrammatici di Milano

Ambientata in un futuro prossimo, la storia ci mostra donne che vivono sotto sorveglianza, divise in categorie, anche secondo il colore dei loro abiti. D'azzurro vestono le Mogli, di rosso le Ancelle, di marrone le Zie; mentre le Marte - che sono le Domestiche - indossano il verde.

In scena c'è una donna, incarnata dalla brava e credibile Viola Graziosi, figlia d'Arte abituata a calcare il palcoscenico. Vestita per quasi tutta la pièce di rosso, il colore che caratterizza le ancelle, racconta l'esistenza che è costretta a condurre, sotto l'occhio vigile delle Zie, sorta di lupi travestiti da agnelli, che la schiavizzano e la controllano, vessando lei e le sue "consorelle".

Nessuna di loro può venire meno ai doveri assegnati: la pena è la deportazione e, nei casi più gravi, la morte. Tutte abitano un "nuovo mondo", dittatoriale, plumbeo, difficile, un mondo che - utilizzando i loro corpi - cerca di legittimarsi, cancellando completamente il recente passato.

Sulla Terra, devastata dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono divenuti un Paese totalitario, basato sul controllo del corpo femminile. Le ancelle, uniche ancora in grado di dare alla luce dei figli, vivono per lo più in silenzio, tra spie, lacrime e dolore.

Quel silenzio è spesso squarciato dalle urla delle partorienti, destinate a dare alla luce i figli dei Comandanti e delle loro sterili Mogli, in un parto inscenato come un rito primitivo, coronamento della violenza subita dalle ancelle, costrette ad avere rapporti con uomini che le ignorano, quando addirittura non le odiano.