Maurizio Battista, la moglie Alessandra Moretti ricoverata per embolia

Il 21 ottobre, Maurizio Battista e Alessandra Moretti sono convolati a nozze nel castello di Tor Crescenza. Fidanzati da oltre dieci anni, e genitori della piccola Anna, di recente hanno vissuto un vero e proprio incubo. Alessandra è stata ricoverata per embolia polmonare, e ha temuto per la sua vita.

Il racconto di Alessandra Moretti

"Si apprezza embolia polmonare che determina sub-occlusione del ramo dell'arteria polmonare sinistra per il lobo inferiore": questa la diagnosi che si legge sulla tac toracica di addome e pelvi, postata da Alessandra Moretti sul suo profilo Instagram. La donna, 36 anni, è tornata sui social per raccontare la sua malattia. "La tenerezza e la verità sono il vero atto rivoluzionario", ha scritto, opponendosi all'idea di perfezione che i social costruiscono. Senza che corrisponda a verità. Perché le fragilità ci sono, e non sono certo una vergogna. "Sono viva per miracolo", ha raccontato la moglie di Battista, parlando di quell'embolia polmonare successiva a una trombosi venosa, che si è stanziata nella sua arteria e che i medici stanno provando a eliminare. Come si sente, ora? Fortunata, perché grazie alla sua scrupolosità ha scelto di sottoporsi a un controllo, che ha fatto emergere il problema. Ma anche sfortunata, perché è successo proprio a lei. "Ho capito però che non serve chiedersi, torturarsi. Quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, al come affrontarlo". Nelle sue parole di ringraziamento, c'è però una richiesta. Quella di non commiserarla, di non compatirla, di non riempirla di domande. E di non farlo neppure col marito Maurizio, o con la figlia Anna. Per loro, la vita deve continuare. E anche per lei.