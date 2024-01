Linus chiama “fesso” Claudio Cecchetto, il figlio Jody lo difende

Alcuni giorni fa, durante il programma “Deejay chiama Italia” sono stati commentati con battute e allusioni gli ascolti del documentario “People from Cecchetto”. Il fondatore dell’emittente (che nel 1995 lasciò il posto proprio a Linus) è stato difeso con un video dal figlio Jody

Lo scorso 21 dicembre, durante il programma radiofonico Deejay chiama Italia, i conduttori Linus e Nicola Savino hanno commentato gli ascolti di People from Cecchetto, il documentario sulla vita del talent scout Claudio Cecchetto andato in onda la sera prima sulla Rai. “Malissimo Rai Uno, evidentemente c'era qualcosa di pochissimo interessante", dice Linus. "Quanto sei fesso" replica Savino. E Linus dice: "Eh no, quanto è fesso quello...". Uno scambio di battute in cui il soggetto non nominato dell’allusione era appunto Claudio Cecchetto. Le parole sono state commentate da Jody, il figlio del talent scout.



La replica del figlio di Cecchetto Sui social, Jody Cecchetto ha postato un video per difender suo padre e lanciare a sua volta qualche attacco al direttore di Radio Deejay. “Caro Pasquale (il nome di Linus all’anagrafe ndr.), ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto qualcosa di 'pochissimo interessante'. Ma la parte che più mi è dispiaciuta sentire è stata la parte del 'fesso' perché, come hai detto tu, quel fesso è la persona grazie alla quale esiste Radio Deejay. Anche solo per questo, senza considerare il resto, tanto fesso non mi sembra". Jody ha concluso dicendo: "Questo tuo intervento non ha niente a che vedere con la figura professionale di uno degli speaker più amati d’Italia”. Dopo il video, Claudio Cecchetto, a Fanpage, ha commentato: "Auguro a tutti di avere un figlio così”. Anche Linus ha risposto al video: “Sei un bravo ragazzo e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna”. vedi anche Claudio Cecchetto, le curiosità su di lui

Le cause dei dissapori tra Linus e Cecchetto Linus è di fatto colui che nel 1995 ha sostituito il fondatore di Radio Deejay al timone dell’emittente che aveva creato 13 anni prima. Cecchetto lasciò la radio quando venne acquisita dal gruppo L’Espresso. Al Corriere della Sera spiegò: "Me ne andai perché capii che mi stavano facendo fuori. Peccato perché Radio Deejay doveva diventare una multinazionale, era un brand fortissimo, non doveva diventare una piccola appendice di un grande gruppo". Al suo posto subentrò Linus, che proprio Cecchetto aveva scelto anni prima insieme al fratello Albertino. Più di recente Linus in un'intervista spiegò: "Amici non lo siamo mai stati. Capisco l’astio che per tanto tempo ha covato nei miei confronti. Probabilmente andandosene aveva lanciato un anatema sperando che Deejay andasse alla deriva. Ma io ho rilevato una radio che faceva 5 milioni di fatturato e ora ne fa 60. La cosa gli ha creato sempre molto fastidio, ma non ho mai cercato la polemica”. Negli anni c’è stato qualche tentativo di disgelo ma i dissapori a quanto pare non sono mai svaniti del tutto. vedi anche 40 anni di Radio DEEJAY, una lunga festa radiofonica