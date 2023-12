Capodanno 2024, a Ferrara "brucia" il Castello Estense

Tutto è pronto e confermato per il grande evento dell’incendio del Castello Estense di Ferrara, che ogni anno richiama in città 30mila presenze per salutare insieme, a suon di musica e di fuochi d’artificio, l’inizio del nuovo anno nella notte del 31 dicembre ( GUARDA LO SPECIALE CAPODANNO ). Sono online, sul portale dedicato www.capodannoferrara.com e sul sito turistico Inferrara.it, le modalità per accedere all’area del Castello e per assistere allo spettacolo pirotecnico e musicale che simula appunto l’incendio dello storico edificio simbolo della città patrimonio Unesco. L’evento è reso possibile grazie a un impegno tra pubblico e privato: la manifestazione, infatti, è completamente gratuita, ed è organizzata da Ferrara Expo e promossa dal Comune di Ferrara.

ATTESE A FERRARA OLTRE 30MILA PERSONE

“Lo spettacolo pirotecnico e musicale dell’incendio del Castello a Ferrara vuole essere una grande festa per la città e per chi l’ha scelta per accogliere il nuovo anno. Si tratta di un maxi evento che intende coinvolgere 30 mila spettatori e a cui, in questi giorni di preparativi, hanno lavorato instancabilmente trecento persone. Ringrazio le tante attività, prevalentemente del territorio, per l’impegno e la dedizione impiegati per rendere possibile questo evento collettivo di saluto al 2024”, dice il sindaco Alan Fabbri. L’evento. I varchi saranno aperti dalle 21,30. Come emerso dalle disposizioni del comitato ordine e sicurezza, a partire dalle 20,30 e fino all’apertura sarà necessario uscire dalla zona delimitata dai varchi al fine di compiere la bonifica da parte delle forze dell'ordine, terminata la quale tutti potranno rientrare passando per i varchi presidiati. Dalle 22 ci sarà il dj set di Eddy Dj e a partire dalle 23,15 salirà per la prima volta il palco di piazza Castello posto a ridosso di piazza Repubblica “Voglio tornare negli anni ‘90”, format che ha riscosso successo in tutta Italia. Le canzoni più belle della mitica decade musicale animeranno infatti la nottata prima e dopo lo spettacolo dei fuochi, oltre a un dj set. Alle 23.55 inizierà il conto alla rovescia e, alle 24 in punto, partirà lo show pirotecnico che durerà circa 20 minuti, a ritmo di musica. La serata musicale continuerà fino alle 2 di notte e non sono previsti posti a sedere. Personale addetto verificherà che non siano introdotti vetro, lattine, bottiglie e altri oggetti atti ad arrecare possibile danno o offesa. Impegnate per la tutela dello spettacolo e del bene monumentale del Castello sono anche le forze dell’ordine, la polizia locale, i vigili del fuoco, gli operatori della Croce Rossa e del 118.