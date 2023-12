È una tradizione che si ripete ormai da quindici anni quella che vede il Piccolo Teatro di Milano ospitare nel mese di dicembre gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti da Frédéric Olivieri. Ed è il titolo natalizio per eccellenza, Lo Schiaccianoci, con la coreografia firmata dallo stesso Olivieri sulle celeberrime musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, in scena allo Strehler dal 13 al 21 dicembre per dieci recite, a mettere alla prova oltre 100 allievi nel raffinato allestimento scaligero di Roberta Guidi di Bagno.

I prossimi appuntamenti

L’appuntamento al Teatro Strehler costituisce uno dei numerosi impegni che i danzatori della Scuola di Ballo affrontano nel corso dell’anno. L’esperienza in scena, infatti, è parte integrante e sostanziale del percorso di studi che alla sala affianca la pratica costante sul palcoscenico, in primis quello del Teatro alla Scala, che li accoglie sia nelle produzioni in cartellone (in questa stagione molti allievi parteciperanno a Coppélia, La bayadère, Guillaume Tell) sia per spettacoli interamente loro dedicati, accompagnati dall’Orchestra dell’Accademia (quest’anno l’appuntamento è per il 18 maggio 2024). Molto ricco il calendario 2023-24: oltre agli impegni scaligeri, gli allievi saranno ospitati al Teatro Municipale di Piacenza (3 marzo) e al Teatro La Fenice di Senigallia (11 maggio), mentre, all’estero, si esibiranno al Teatro dell’Opera di Dubai (17-18 febbraio) per volare poi alla volta dell’Opéra di Parigi per il Gala des Écoles de danse du XXIe siècle che il 17 aprile riunisce al Palais Garnier le più prestigiose scuole di danza del mondo.

Allo Strehler la Scuola tornerà fra il 26 e il 28 aprile per lo spettacolo istituzionale che prevede un programma che spazia fra il repertorio classico e quello contemporaneo.