I Tre Tenori ed un Intruso in scena a Milano. Con Patrizia Pellegrino

A metà tra musica classica e comicità, scritto da Maria Teresa Nania, per la regia di Marco Simeoli con i costumi di Loris Danesi, lo spettacolo della Compagnia Italiana di Operette va in scena da giovedì 14 a domenica 17 dicembre all'EcoTeatro di Milano. Protagonista sul palco Patrizia Pellegrino