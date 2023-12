la compagnia

Il gruppo teatrale nasce da un'idea diventata progetto e successivamente realtà, di Paolo De Gregorio, educatore per professione e attore per passione impegnato in prima linea nel suo ruolo presso la Fondazione Sacra Famiglia di Inzago e tra i fondatori della compagnia amatoriale L'Intesa che quest'anno compie trent'anni. È grazie al suo approccio creativo, umano e professionale se alcuni degli ospiti del centro, assidui frequentatori dei suoi spettacoli si sono ritrovati coinvolti nella formazione del gruppo Gli scarrozzati. Si tratta di persone con disabilità, pronte a mettersi in gioco, sul palco e fuori.

lo spettacolo

"Lo spettacolo è diviso in più parti e per il settanta per cento si compone di sketch recitati da Giada, Salvina, Consuelo, Laura, Flavio, Ernesto, Simone, Stefano, Ercules, Valerio e Umberto. Siamo in totale 12 con me, quattro donne, e sette uomini, 11 carrozzine più il sottoscritto. Sul palco ci alterniamo, c'è chi recita anche se non può parlare, come Ernesto, Salvina e Flavio per i quali ricorriamo all'utilizzo della voce fuori campo. Si spazia tra pezzi comici, qualche parodia musicale e brevi filmati. È un modo per raccontarsi, raccontare, e farsi conoscere dal pubblico - ci spiega Paolo -. Il lavoro inizia sei mesi prima e negli ultimi due si comincia a provare nel fermento generale. Si condivide la scelta dei testi e della musica e mentre l'adrenalina cresce, cresce anche la gioia e l'orgoglio di sentirsi protagonisti di un progetto immenso che supera non solo gli ostacoli logistici legati al trasporto delle carrozzine sul palco e le limitazioni motorie causate dalle patologie di ciascuno, ma qualsiasi altro genere di limite. Nel momento in cui si apre il sipario, i confini svaniscono, e a parlare è il linguaggio del cuore".