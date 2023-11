Un ritiro, due ingressi e nuove nomination. Lunedì 20 novembre Alfonso Signorini ha condotto la ventunesima puntata del Grande Fratello , in studio Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli ( FOTO ) in quello di rappresentante del mondo social.

grande fratello, cos’è successo lunedì 20 novembre

Tanti avvenimenti nell’ultima puntata del reality-show, a partire dall’esito del televoto con cui i telespettatori hanno premiato Ciro Petrone e Grecia Colmenares. Queste le percentuali di voto: 27% per Grecia Colmenares, 22% per Ciro Petrone, 21% per Letizia Petris, 16% per Giuseppe Garibaldi, 8% per Rosy Chin e 6% per Paolo Masella.