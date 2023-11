Grande Fratello, cos'è successo nella puntata di giovedì 9 novembre

Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello . Il padrone di casa ha svelato l’esito del televoto che ha visto in sfida sette concorrenti. Presenti in studio Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli ( FOTO ).

Alfonso Signorini ha svelato l’esito del televoto mandando Ciro Petrone al ballottaggio successivo poiché scelto dall’8,3% dei telespettatori contro il 19% a favore di Grecia Colmenares, il 16,7% per Letizia Petris, il 16,2% per Giuseppe Garibaldi, il 16,1% per Vittorio Menozzi, il 15% per Massimiliano Varrese e l’8,7% per Giampiero Mughini.