Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

In arrivo una nuova puntata del Grande Fratello . Giovedì 9 novembre Alfonso Signorini tornerà al centro dello studio di Cinecittà per ripercorrere quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia negli ultimi giorni.

Giselda Torresan è stata l’ultima concorrente eliminata dalla casa dopo aver ottenuto il 14,22% dei voti dai telespettatori. Queste le altre percentuali: 14,44% per Angelica Baraldi, 22,25% per Alex Schwazer, 23,49% per Giuseppe Garibaldi e il 25.60% per Giampiero Mughini.