Grande Fratello, cos'è successo nella puntata di giovedì 2 novembre

Dal chiarimento tra Beatrice Luzzi e Alex Schwazer ad alcune incomprensioni sorte in casa, Alfonso Signorini ha ripercorso gli avvenimenti degli ultimi giorni nella sedicesima puntata del Grande Fratello . Spazio poi al verdetto del televoto.

grande fratello, le nuove nomination

Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del reality-show, in studio Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli (FOTO) nel ruolo di rappresentante del mondo social. Il conduttore ha sviscerato varie tematiche: dal rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi alle critiche mosse da Fiordaliso ad alcuni concorrenti.

Al centro dell’appuntamento l’esito del ballottaggio che ha visto sfidarsi quattro concorrenti. Alex Schwazer è risultato l'inquilino meno votato con l’11,6% dei voti, queste le altre percentuali: 58,2% per Beatrice Luzzi, 15,4% per Fiordaliso e 14,8% per Giselda Torresan.