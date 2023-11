Michael J. Fox: “Non temo la morte”

"Ho detto che il Parkinson è un dono", ha ribadito Michael J. Fox in un’intervista rilasciata alla rivista statunitense a Town & Country, uscita giovedì 2 novembre 2023. "È un dono che continua a togliermi qualcosa, ma ha cambiato la mia vita in molti modi positivi”. L’attore ha spiegato che non teme la morte: la sua unica preoccupazione è quella di mettere in pericolo la sua famiglia a causa della sua malattia

"Ho detto che il Parkinson è un dono", ha ribadito Michael J. Fox in un’intervista rilasciata alla rivista statunitense Town & Country, uscita giovedì 2 novembre 2023. L’attore è la cover story del numero di novembre del magazine americano.

"Il Parkinson è un dono che continua a togliermi qualcosa, ma ha cambiato la mia vita in molti modi positivi”, ha aggiunto Fox.

L’attore ha spiegato che non teme la morte, aggiungendo che l’unico suo timore è quello di poter mettere in pericolo la sua famiglia a causa della sua malattia. Ha raccontato a Town & Country i suoi incubi peggiori, che sono quelli riguardanti il cadere addosso ai suoi familiari mentre si trova in pubblico, magari vicino a una strada trafficata. "Temo qualsiasi cosa possa mettere in pericolo la mia famiglia", ha dichiarato, facendo dunque capire che l'incubo del cadere addosso a moglie e figli riguarda l'eventualità di arrecar loro un danno fisico. Per il resto, invece, l'attore vincitore di un Emmy è sereno.



Lo scorso aprile Fox aveva dichiarato ai microfoni di CBS News Sunday Morning che non si immagina di vivere fino all'età di 80 anni. In quell'occasione aveva inoltre fatto notare che "non si muore di Parkinson: si muore con il Parkinson".

Nella recente intervista a Town & Country, afferma: "Un giorno finirò per esaurire le energie”. Ha detto che a quel punto si "concederà di averle finite”. E ha aggiunto: "Se dovessi morire domani, sarebbe prematuro, ma non sarebbe inaudito. No, non ho paura. Un giorno finirò la benzina. Un giorno dirò semplicemente: oggi non esco, no. Se ciò accadrà, lo lascerò succedere. Ho 62 anni".

Precedentemente l'attore aveva ammesso: "Non voglio mentire, è sempre più difficile, sempre più difficile. Ogni giorno è più difficile. Ma è così che vanno le cose".