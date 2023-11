Halloween 2023, Chiara Ferragni come Sharon Stone in Basic Instinct

"Catherine, Basic Instinct | Halloween 2023": così Chiara Ferragni ha presentato il suo costume, sfoggiato in occasione del party di Halloween 2023. Una festa arrivata al termine di una giornata colma d'emozioni, con la visita al nuovo attico di Citylife insieme alle sue amiche.

Chiara Ferragni si trasforma in Sharon Stone

Quando si tratta di Halloween, i vip si scatenato. E se anche in Italia difficilmente si eguaglieranno i capolavori delle star hollywoodiane (vedi alla voce Heidi Klum), alcune celebrities dimostrano un'enorme creatività. Chiara Ferragni, ad esempio, ha replicato alla perfezione il look di Sharon Stone in Basic Instinct. Tubino bianco a collo alto, blazer dello stesso colore, capelli raccolti in uno chignon vaporoso e make-up raffinato.. E poi (come potete vedere nel reel riprodotto in basso), la nostra 'impreditrice digitale ha riproposto anche il famoso accavallamento delle gambe che rese scandolasamente celebre la Stone ai tempi dell'uscita del film. Sebbene, come la stessa Ferragni ha spiegato ad alcuni haters non troppo gentili, l'intento non era minimamente quello di paragonarsi all'attrice. Era la notte di Halloween, e va presa come tale: un gioco di ruolo, una gara di trasvestimenti, qualche ora di leggerezza insieme ai propri amici.

I festeggiamenti di Chiara Ferragni e amici sono cominciati con un Martini, brand a cui da qualche tempo presta il volto. E sono poi proseguiti sulla pista da ballo, insieme a Fedez (travestito da Rose in Titanic) e un gruppetto d'amici in costumi altrettanto riusciti.