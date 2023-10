Vasco Rossi, la scultura di cioccolato a Modena

Oltre 400 chili di cioccolato per realizzare una scultura a grandezza naturale di Vasco Rossi, giubbotto sulle spalle, cappellino con visiera e microfono alla mano. L’opera, esposta alla quinta edizione del festival del cioccolato artigianale Sciocolà di Modena fino a domenica 29 ottobre, è una creazione del maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia e degli aiutanti Arianna Della Vecchia e Christian Grazioli. Il pasticcere ha colto la sfida di realizzare l’ambiziosa e complessa opera, perché “è il mio sogno da quando avevo 15 anni e da quando ho iniziato con le sculture di cioccolato, poter immortalare il mio idolo, l’unico di cui avevo il poster in cameretta” ha dichiarato. “Credo che nessuno abbia interpretato i sentimenti delle persone come lo ha fatto lui. Vasco, come il cioccolato, regala gioia, emozioni e momenti di riflessione. Quando c’è una giornata triste, cosa si fa? Si mangia un pezzo di cioccolato e si ascolta una canzone di Vasco Rossi”.