La possibile scaletta del concerto di Negrita a Torino

I Negrita stanno attualmente attraversando l'Italia con il loro tour acustico, toccando diverse località da nord a sud della penisola, con spettacoli che spesso registrano (e hanno registrato) il tutto esaurito. Venerdì 27 ottobre l'appuntamento è al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino).

Il nuovo tour

Il tour 2023 dei Negrita è un trionfo di energia e passione, con la band che ha saputo riportare in vita l'atmosfera e il suono che da sempre la contraddistingue nelle performance dal vivo.

Riguardo alla selezione dei brani eseguiti, i Negrita hanno dichiarato: "Il nostro repertorio è vasto, ben oltre ciò che può essere incluso in un unico concerto. Ci piace sorprendere il pubblico, facendo piccole variazioni tra le tappe".

Nonostante il periodo di grande successo, sembra che non ci siano piani imminenti per un nuovo album da parte della band. Questo perché, come hanno sottolineato, "La creazione musicale per noi non è guidata solo da motivazioni commerciali: rappresenta una missione che trasmette messaggi importanti e profondi".

Ecco le prossime tappe del tour dei Negrita: