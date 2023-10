La musica jazz dialoga con una compagnia di teste di legno, opera della Carlo Colla & Figli. Sei grandi nomi dei jazz, Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane ed Enrico Rava si raccontano attraverso le marionette che li impersonano in scena.Suonano, in accordo con gli esecutori in carne e ossa, le melodie che li hanno consegnati alla Storia attraverso sei musicisti emergenti, che danno il suono agli strumenti delle marionette della Carlo Colla & Figli . A Milano dal 10 ottobre

Per la prima volta, a memoria d’uomo e di marionetta, la musica jazz, rappresentata dai suoi nomi più noti, incontra e dialoga con una compagnia di teste di legno, opera della Carlo Colla & Figli. Sei grandi nomi dei jazz, Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane ed Enrico Rava si raccontano attraverso le marionette che li impersonano in scena. Suonano, in accordo con gli esecutori in carne e ossa, le immortali melodie che li hanno consegnati alla Storia attraverso sei giovanissimi musicisti emergenti, che danno il suono agli strumenti delle marionette della Carlo Colla & Figli.

il numero magico

Ma è il sette il numero magico, perché in scena c’è anche un grande nome del jazz, nonché ideatore dello spettacolo, Enrico Intra. Il tutto è accompagnato dalla voce narrante di Klaus Bellavitis, presente sul palcoscenico ad affiancare le marionette, su testo di Maurizio Franco, che caratterizza ciascun personaggio animato dai marionettisti a vista, vale a dire senza l’uso del ponte di manovra. I sei giovanissimi musicisti emergenti che danno il suono agli strumenti delle marionette sono i migliori allievi dei Civici Corsi di Jazz di Milano.