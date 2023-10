The Reunion, trama e cast della serie tratta da La ragazza e la notte

The Reunion, la nuova miniserie in arrivo su Rai 2 da mercoledì 4 ottobre, è tratta dal romanzo di Guillaume Musso La ragazza e la notte, pubblicato in Italia da La nave di Teseo nel 2018. Ambientata in Costa Azzura, è di genere thriller. Ed è ricca di mistero.

The Reunion, la trama

The Reunion si svolge su due orizzonti temporali. Nel 1997, in Costa Azzurra, una ragazza scompare misteriosamente tra il freddo e la neve. La narrazione compie dunque un salto, fino ad arrivare al 2022. Fanny (Vahina Giocante), Thomas (Ioan Gruffudd) e Maxime (Grégory Fitoussi) sono tre ex amici: profondamente legati nel passato, hanno smesso di parlarsi da quando Vinca (Ivanna Sakhno) è scomparsa.

Venticinque anni dopo la tragedia, Thomas rompe il silenzio. Il ragazzo, ormai diventato un uomo, si presenta a una rimpatriata di ex studenti del liceo Saint-Exupéry. Ma è proprio quel suo gesto a mettere in volontariamente in pericolo le vite degli altri due, a cominciare da Maxime.

Un anno prima che Vinca scomparisse, Thomas e Maxime avevano commesso un omicidio. Il cadavere lo avevano murato nella palestra ma, ora, quelle mura dovranno essere abbattute. Che la scomparsa di Vinca sia legata al crimine dei due? E che succederà, quando i lavori porteranno alla luce il corpo?