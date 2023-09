Miracolo a Milano, in mostra le opere di Alvin, Raptuz e Nina Zilli

L'inedita collaborazione tra i tre artisti avrà il suo spazio alla Cittadella degli Archivi di Milano, dal 1 al 12 ottobre, e sarà visitabile in quei giorni dalle 16 alle 20

Miracolo a Milano, è questo il nome della mostra che rappresenta il primo passo di un’inedita collaborazione tra tre artisti , diversi per background e formazione , ma che si ritrovano uniti sotto il nome dell’arte. Alvin, Nina Zilli e Raptuz sono gli ideatori dai quali prende vita un progetto artistico che racconta la città di Milano come crocevia che da sempre ha unito storie e persone, la città dei sogni che si avverano, la città delle azioni e delle possibilità. Una vera contaminazione, questo intreccio tra arte e persone ci insegna che ci si incontra diversi per poi riconoscersi simili: si perché l’arte riesce a potenziare questo processo, perché aiuta a far emergere i mondi interiori di ognuno.

Alvin Alvin, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, è molto apprezzato anche come artista. Un aerografo regalatogli a 12 anni lo traghetta nel mondo dell’arte e in Italia, una delle crew più quotate e stilose della street art, in quegli anni, era la TDK di cui faceva parte Raptuz. “Ho sempre stimato il suo stile internazionalmente riconosciuto, inconfondibile e la sua padronanza nelluso delle bombolette spray. Il suo interesse nei confronti del mio linguaggio artistico e la proposta di fare un muro ed unesposizione dei nostri lavori insieme allo spiccato senso artistico dellamica Nina Zilli, mi ha fatto immenso piacere. La grande stima reciproca che c’è e lentusiasmo di fare qualcosa insieme ci ha portato ad incontrarci spesso per parlare di arte, filosofia e consumare ricche colazioni a casa di Nina fino a partorire MIRACOLO A MILANO”.

Not Bansky, opera di Alvin

Heart, opera di Alvin

NINA ZILLI Nina Zilli è un tornado, un vulcano, un’innamorata della musica che ti inchioda con le sue passioni e fantasie prima ancora che tu abbia il tempo di ascoltare una sola delle sue canzoni. Oltre ad essere una cantautrice di successo, Nina nel 2019 pubblica il suo primo libro “Dream City” (Rizzoli) in cui svela un talento artistico che non tutti conoscevano: quello di illustratrice e soprattutto di sognatrice. “Dream City” è il racconto della città dei sogni di Nina, tra l’amore per la musica e quello per il disegno. “ la mia prima mostra al fianco di due artisti che stimo e due grandi amici è per me una splendida occasione per far prendere vita, forma e materia a quello che ho immaginato illustrando e scrivendo “ City”. Milano è la città che ci ha accolto, che ci ha dato grandi speranze e opportunità. È la città che ha fatto prendere vita ai nostri sogni, che ci ha fatto incontrare e ha fatto nascere cose più o meno grandi, dando vita a tutti i nostri progetti e regalato gli amori e le soddisfazioni più grandi. Quando Raptuz mi ha chiesto se avessi voluto esporre insieme a lui e Alvin, una prima volta per me, per celebrare la Milano che ci unisce, non ho saputo dire di no”.

Teletrasporto Branca, opera di Nina Zilli

Skate Onniscente e Skate Pensieri, opere di Nina Zilli

RAPTUZ Raptuz è uno stimato artista, designer e grafico presente da oltre 36 anni nel circuito artistico internazionale, pioniere nella scena italiana dei Graffiti e dell’Arte Urbana. Raptuz è co-fondatore della storica TDK Crew (Milano, 1990) e, insieme agli amici J-Ax e Space One, co-fondatore anche del famoso collettivo “Spaghetti Funk Crew”. “Conosco e stimo Alvin e Nina da moltissimi anni, ma solo di recente ho appreso delle loro skills ed è stata subito una ventata di aria fresca. Ho scoperto che Nina è un fantastica artista a 360° dotata di un talento cristallino e travolgente. Alvin invece è energia positiva, con uno stile unico e puro entusiasmo. Da li a proporre lidea di organizzare un evento assieme non ci è voluto molto, è stato quasi automatico, noi tre siamo artisticamente molto diversi, abbiamo alle spalle vissuti ed esperienze completamente differenti, ma parliamo la stessa lingua quando si tratta di creare quello che amiamo con sincerità, amicizia ed entusiasmo. A loro quindi, posso solamente dire: grazie amici per lenergia che mi regalate, mi sto divertendo un sacco!”.

Holly-Hood, opera di Raptuz

Made in Italy, opera di Raptuz